Cultuurcentrum Deurne krijgt corona-ton extra

Voor de inkomsten die ze in de afgelopen maanden zijn misgelopen vroeg het CCD onlangs om eenmalige extra steun bij de gemeente Deurne. Burgemeester en wethouders besloten dinsdag om een ton toe te kennen. Het geld wordt betaald van de tegemoetkoming die Deurne onlangs van de overheid kreeg vanwege de coronacrisis. De voorwaarde vanuit de gemeente is dat het Cultuurcentrum met een uitgebreide onderbouwing komt.

Acute geldnood zonder ondersteuning

Het CCD heeft volgens de gemeente alle denkbare regelingen ingezet om de kosten te verlagen en de vaste lasten omlaag gebracht. Ondanks dat blijft er onder aan de streep een verlies over. Volgens burgemeester en wethouders raken ze zonder ondersteuning in acute geldnood. Bij het CCD heerst grote opluchting. ,,We zijn heel erg blij met deze tegemoetkoming", zegt secretaris Addie Smolders. ,,Dit maakt dat er geen rampscenario's gemaakt hoeven te worden en dat we een programma voor het voorjaar kunnen samenstellen.”