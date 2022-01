Cultuurhuis Gemert toch aan Ridderplein? Locatie Van den Acker is inmiddels afgevallen

GEMERT - Komt er toch een Cultuurhuis aan het Ridderplein in Gemert? De plek waar nu de Rabobank is gevestigd was in een eerder stadium al afgevallen als mogelijke locatie voor een nieuwe Eendracht. Maar nu blijkt deze weer nadrukkelijk in beeld te zijn.

Dat blijkt uit verslagen van gesprekken die over dit onderzoek zijn gehouden met direct betrokkenen. De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft in de loop van vorig jaar nog geoordeeld dat die plek daarvoor niet in aanmerking hoefde te komen.

Het bureau dat in opdracht van het gemeentebestuur nu onderzoek doet naar een nieuwe locatie voor activiteitencentrum De Eendracht, bekijkt daarbij ook de plek van de Rabobank, vlakbij het gemeentehuis en schuin tegenover het Kasteel.

Renoveren en opknappen

Verder onderzoekt het Bureau Bouwcoördinatie Nederland op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad ook of het mogelijk is de bestaande locatie van De Eendracht aan de St. Annastraat ingrijpend te renoveren en ingrijpend op te knappen. De kosten daarvan worden afgezet tegen mogelijke nieuwbouwplannen in het centrum.

Volledig scherm Het voormalige fabrieksterrein van textielfirma Van den Acker aan de Komweg in Gemert. © René Manders/DCI Media

De raad gaf medio vorig jaar opdracht tot zo'n onderzoek omdat De Eendracht tot op de draad versleten is. Daarmee floot die B en W terug. Dat had al zijn kaarten al op nieuwbouw in het centrum gezet.

Quote De voormalige Van den Ackerfa­briek is afgevallen als locatie voor een Cultuur­huis in Gemert

Mogelijk wordt het activiteitencentrum op een nieuwe plek samengevoegd met muziekschool Kunstlokaal. Deze school zit eveneens in een verouderd gebouw. Het is nog ongewis wat er in het geval van nieuwbouw gaat gebeuren met jongerencentrum De Bunker, dat nu nog in een deel van het pand van De Eendracht is gevestigd.

Oude politiebureau

Ook wordt gekeken naar de plek waar nu nog het voormalige politiebureau staat: aan de Komweg, helemaal aan de andere kant en net buiten het Gemertse dorpscentrum gelegen. Een andere locatie vlakbij het oude politiebureau die ook enige tijd in beeld was, zou inmiddels afgevallen zijn.

Het gaat daarbij om de leegstaande fabrieksgebouwen van de voormalige textielfirma Van den Acker. De familie is nog steeds eigenaar van dit terrein. De familie is samen met een architect en een projectontwikkelaar bezig zelf een bouwplan te ontwikkelen voor een woonzorgcomplex op deze plek. De familie wil nog geen toelichting op de plannen geven voordat deze helemaal uitgewerkt zijn. Of het gemeentebestuur er aan zal gaan meewerken is nog niet bekend.

Opvallend is dat zeer recent zowel de KBO Kring Gemert als de gehandicaptenvereniging Houvast er bij de raadsfracties op aandrongen om vanwege de vergrijzing tot een tweede woonzorgcentrum in Gemert te komen, naast zorgcentrum Ruijschenbergh.