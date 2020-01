D'n Erpse Pad in Mariahout mag geen fietsroute worden

VIDEO Geen paniek in de Peel, wel zorgen om misdaadcij­fers

11:39 PEEL - Het is niet zo dat de schouders worden opgehaald, maar om nou te zeggen dat er paniek is uitgebroken, nee. Dat het aantal misdrijven in Asten zo is gestegen, wordt nauwelijks ervaren.Natuurlijk, iedereen kent de verhalen van alcohol- en drugsgebruik. En ’s avonds zonder te kijken de deur open doen is er voor velen al lang niet meer bij. De burgemeester reageert zoals een burgemeester doorgaans reageert, verontrust maar ook afgewogen.