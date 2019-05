D'n Hoef in Lierop voorkomt wachtlijst in opvang

Ruim honderd mensen volgen momenteel al onderwijs op het paardencentrum aan de Vaarsehoef in Lierop, krijgen daar gespecialiseerde (naschoolse) opvang of vinden er dagbesteding. Cliënten komen uit een gebied dat zich uitstrekt van De Peel tot Eindhoven, de A2-gemeenten en Dommelvallei. Het aantal aanvragen voor een plek in het Lieropse complex neemt alsmaar toe, constateert Welten. Daarom start zij op korte termijn een sollicitatieprocedure om nieuw personeel te vinden. Ze heeft vooraf al enkele open sollicitaties ontvangen. ,,Zodra we vier tot zes kinderen of jongvolwassenen per groep hebben, dan openen we de groepen.”