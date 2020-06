D66 Brabant: ‘Misbruik opkoopregeling nertsen ligt op de loer’

Dat stelt D66 in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Fractievoorzitter Arend Meijer zegt niet te kunnen verklaren waarom er nog telkens met corona besmette bedrijven bijkomen, gezien het geldende vervoersverbod van nertsen en alle preventieve maatregelen. In schriftelijke vragen vraagt hij of Gedeputeerde Staten ‘zich kunnen voorstellen dat bedrijven wellicht besmet willen raken om economisch profijt te hebben bij de situatie?’

Volgens Meijer is het gezien de slechte markt voor nertsenbont rendabel om je als nertsenhouder uit te laten kopen en je bedrijf te laten ruimen. ,,De opkoopregeling is redelijk royaal. De compensatie bij een ruiming is weliswaar gebaseerd op marktwaarde van de dieren, maar je hebt wel een gegarandeerde 'afzet'. Het is denk ik belangrijk dat de provincie nu qua toezicht en handhaving inzet op de nertsenhouderij, en dan maar even wat minder op andere sectoren zoals de varkens- en melkveehouderij.”

Overtredingen moeten fors gestraft

Het eventueel overtreden van de regels door nertsenhouders moet fors gestraft worden, stelt D66. De fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten wat het provinciebestuur doet om mogelijk misbruik te voorkomen en wat de eventuele sancties zijn als misbruik wordt aangetoond.