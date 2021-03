D66 Gemert-Bakel en Lokale Realisten per direct uit elkaar

GEMERT-BAKEL - D66 en de Lokale Realisten in de gemeenteraad van Gemert-Bakel hebben de samenwerking in een gezamenlijke fractie met onmiddellijke ingang opgezegd. Er is weliswaar geen sprake van onenigheid tussen beide partijen. Maar het besluit van de Lokale Realisten om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geen gezamenlijke lijst te willen, heeft wel voor een abrupt einde aan de samenwerking gezorgd.

,,Dit doen toch wel pijn", zegt D66-afdelingsvoorzitter Ad van Veldhoven. ,,Want wij hadden graag samen verder gewild. Maar de Lokale Realisten is een lokale partij en wil zich bij de verkiezingen volgend jaar ook als zodanig presenteren. En dan komt het er in feite op neer dat wij als D66 nu al bedankt zijn.”

Het gevolg daarvan is dat de Lokale Realisten nu nog twee zetels in de Gemert-Bakelse gemeenteraad hebben - ingevuld door Martien Bankers en Dinie Methorst - en D66 eentje, in de persoon van Deirdre Diesveld. Zij nam in april van het vorig jaar de plek in van Henk Giebels, die toen na meer dan dertig jaar een punt zette achter zijn politieke carrière.

Vierde fractielid

Na de verkiezingen van 2018 kwamen de Lokale Realisten/D66 dankzij een lijstverbinding met vier zetels in de gemeenteraad. Het vierde fractielid, oud-wethouder Ton Vogels, stapte in september van het vorig jaar uit de fractie. Hij was het niet eens met de wijze waarop zijn partij oppositie voerde en ging door als de eenmansfractie-Vogels.

,,Met een zetel in de oppositie hebben we inderdaad weinig in de melk te brokkelen", erkent D66-voorzitter Van Veldhoven volmondig. ,,Maar dat zijn we als D66 wel gewend. We zitten vanaf 1982 in de Gemertse gemeenteraad en vanaf dat moment hebben we het altijd met één zetel moeten doen. Onze handicap is dat Gemert-Bakel een CDA-bolwerk is. Daar loopt de VVD met haar ene zetel ook steeds tegen aan.”

Goede samenwerking

Evenals D66 bestempelt Lokale Realisten de samenwerking tussen beide partijen als ‘goed’. Fractievoorzitter Martien Bankers van de laatste partij vindt het dan ook jammer dat D66 die samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigd heeft, zo schrijft hij in een verklaring aan de andere raadsleden in Gemert-Bakel.

,,D66 Gemert-Bakel moest van het landelijke bestuur een jaar voor de verkiezingen al aangeven of de partij als zelfstandige lijst wilde deelnemen aan de verkiezingen of in combinatie met een lokale partij", licht Bankers de gang van zaken toe. ,,Het standpunt van de fractie van Lokale Realiseren is nu dat we ons richting die verkiezingen als lokale partij willen profileren.”