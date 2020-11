Daan (19) uit Deurne zet zijn nagebouwde WTC op de boot richting Amerika: ‘Ik ben blij dat-ie weg is’

VVV's gaan weer samen De Peel promoten

7 november HELMOND - Het is voor het oog drukker geworden de afgelopen jaren in De Peel op de fiets- en wandelpaden, in de hotels en bed & breakfasts, op de bungalowparken en de campings. Maar niettemin is de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie in De Peel het afgelopen decennium met twee procent afgenomen, tot net iets onder de 5500 banen.