Daan uit Deurne bouwde maquette van Twin Towers: ‘Ze hadden nu in Amerika moeten staan’

VIDEODEURNE - Daan van der Steijn (19) uit Deurne voltooide vorig jaar zijn ‘levenswerk’. 3,5 jaar lang werkte hij in de garage van zijn ouders aan de maquette van het WTC in New York, zoals dat er voor de aanslagen van 2001 uitzag. Kosten bijna 9.000 euro. Het bouwwerk leverde hem veel aandacht op. Zelfs vanuit de Verenigde Staten, waar het werk nu te zien had moeten zijn als corona er niet tussen was gekomen.

Na een tentoonstelling in het Deurnese gemeentehuis waren de Twin Towers van Daan te zien in de echte WTC's van Rotterdam en Amsterdam. ,,Op 4 april zou de maquette afgebroken worden in Amsterdam om te verhuizen naar Schiphol, maar uiteindelijk heeft hij tot juni in Amsterdam gestaan. We mochten er niet meer bij.”

Een organisatie wilde het bouwwerk naar de VS halen voor een reizende tentoonstelling in Salt Lake City, Las Vegas en New York. Als er geen corona was geweest had Van der Steijn vandaag op '9-11' in New York een speech mogen houden naast zijn WTC.

Van der Steijn heeft goede hoop dat zijn eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen volgend jaar tijdens de twintigste herdenking alsnog te zien zal zijn in New York. ,,We gaan er alles aan doen om hem naar Amerika te brengen.”

Volledig scherm Daan van der Steijn met zijn miniatuur WTC van de ingestorte Twin Towers uit New York, in het World Trade Center in Rotterdam. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo