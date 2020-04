Dag en nacht strijden tegen de vlammen in verraderlijke Peel: ‘De vraag is hoe lang je dit kan blijven volhouden’

Ze pakt haar vuurzweep en prikt in het gat voor zich. Voorzichtig zet ze haar rechtervoet op een bult met gras. De pol oogt stabiel genoeg om op te staan, maar schijnt bedriegt hier in de Deurnsche Peel. Onder de grasbult blijkt namelijk geen gras te zitten. Wel een kuil vol water. Ze zakt een halve meter weg en hijst zichzelf weer op met de vuurzweep. Op haar rug klotst het water in een speciale blusrugzak van links naar rechts. ,,Het is hier te moerassig! We moeten er ómhéén”, roept Erik Pluim zijn mensen toe.