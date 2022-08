Dag na branden heeft Bakelse buurt het over ‘jongens op scooter’, zoektocht duurt voort

Zorg krijgen waar je ook je communie deed en trouwde, dat kan straks in de Leonardus­kerk in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Als alles volgens plan loopt, nemen eind 2023 de eerste bewoners hun intrek in de Leonarduskerk in Beek en Donk. In de 125 jaar oude kerk komen 21 appartementen voor ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

10 augustus