Dag van de Destructor in Gemerts museum: ‘Iek, hier ga ik dus echt niet naar binnen’

Gemert - In het Boerenbondsmuseum in Gemert was het gisteren niet alleen Oogstdag, maar óók de Dag van de Destructor. ,,De dood hoort bij het leven, bij dieren net zo goed als bij de mens.”

Nee, echt storm loopt het deze zomerse zondagmiddag niet, in het NCB-gebouw op het terrein van het Boerenbondsmuseum in Gemert. Dat ligt zeker niet aan Jan van Rooij (70) en Ad Peeters, de twee vrijwilligers die de bezoekers die wél binnenlopen enthousiaste verhalen vertellen over vroeger en nu. ,,Ik weet niet of ik hier wel naar binnen wil”, zegt Hanny Jeurissen tegen haar man Willy als deze in de richting van het NCB-gebouw wijst. Als Willy toch doorzet en aan haar arm begint te trekken, weet ze het zeker: ,,Iek, nee. Hier ga ik dus echt niet naar binnen", roept ze uit. ,,Ga maar alleen.”

Cor Janssen en zijn zwager Hans Engels zijn zojuist door vrijwilliger Jan van Rooij uit Nederwetten rondgeleid in de fabriek met veel gerestaureerde, originele machines. ,,Wij hadden thuis een boerderij, ik weet nog dat de kadavers door de destructor werden opgehaald", vertelt Engels, opgegroeid in Sint Anthonis. ,,Ik weet niet waarom, maar als klein menneke intrigeerde me dat enorm, hoe dat ging en wat er volgens met zo'n dode koe gebeurde.”

Grond in

In een ver verleden gingen die dode dieren gewoon op het boerenerf de grond in, weet Ad Peeters (69) uit Sint-Oedenrode. Liefst 48 jaar werkte hij bij Rendac in Son, dat is voortgekomen uit het in 1934 door de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) opgerichte destructiebedrijf. ,,Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo.” Peeters, die nu een jaar of acht vrijwilliger is bij het Boerenbondsmuseum, zag in de loop der jaren veel veranderen. ,,Maar het basisprincipe, de manier waarop de dieren verwerkt worden, is in de kern hetzelfde gebleven.”

Bezoeker Teun Vereijken uit Volkel probeert een blik te werpen in de cabine van de gerestaureerde Daf Torpedo-kadaverwagen die in het NCB-gebouw staat opgesteld. ,,Ik weet nog dat die dingen rondreden, je zag ze overal.”

,,Het was meer regel dan uitzondering dat zo'n chauffeur op een dag dertig adressen moest afwerken", weet vrijwilliger Van Rooij. Met behulp van een katrol en een lier moest diezelfde chauffeur het dode dier zelf achterin de bak zien te werken. ,,En dan at-ie z'n boterhammetje gewoon in de cabine op hoor.”

Volledig scherm Destructordag wees bezoekers van het Boerenbondsmuseum in Gemert op hoe er vroeger met dode dieren werd omgegaan. © Jean Pierre Reijnen

Ruiken

Net als Van Rooij heeft Peeters het in al die jaren bij Rendac vaak moeten horen: hoe houd je het vol om in die stank te werken? ,,Dat ruik je al heel snel niet meer, ik heb er nooit last van gehad. Het is wel zo dat er vroeger vooral boerenzonen bij ons werkten, die konden beter tegen die lucht.” Volgens Van Rooij denken mensen die nu ‘iets ruiken’ als ze bij Rendac in Son in de buurt zijn, ten onrechte dat dat kadavers zijn. ,,Dat zijn vooral kippenveren. Die gaan heel snel broeien en verspreiden dan een hele typische geur.”

In het NCB-gebouw, dat in 2010 werd geopend, wordt ook nog stilgestaan bij de uitbraak van BSE, beter bekend als de gekkekoeienziekte, in de jaren '90 van de vorige eeuw. Peeters: ,,Die heeft veel veranderd, in die zin dat er vanaf die periode geen dierlijk restmateriaal - diermeel - meer in veevoer verwerkt mag worden. Vandaag de dag gaat alles naar Rijnmond, waar het vernietigd wordt.”