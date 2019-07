Dagje kind zijn in de Efteling: blije gezichten voor familie van Ansem uit Deurne

Kritiek van Onderwijs­in­spec­tie op Varendonck College in Someren

23 juli SOMEREN - De Onderwijsinspectie vindt dat de vmbo-afdeling van het Varendonck College in Someren de kwaliteit van het eigen onderwijs en de lessen onvoldoende kan beoordelen. In het onderzoeksrapport is men ook kritisch op de invulling en effectiviteit van een deel van de lessen.