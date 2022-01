Dak Sporthal Molenbroek lekt na vijf jaar alweer: prijskaartje onderhoud bijna 7 ton

UPDATE Luxa­flex-miljardair (87) loopt binnen: Hunter Douglas verkocht aan investeer­der die bekend is van Heinz ketchup en Brinta

EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Luxaflex-producent Hunter Douglas komt in handen van investeringsmaatschappij 3G Capital. De 87-jarige eigenaar Ralph Sonnenberg van het moederbedrijf van Artex in Aarle-Rixtel en Luxaflex Outdoor in Eindhoven heeft driekwart van de aandelen aan de Amerikaans-Braziliaanse investeerder verkocht.

