Daniek van der Burgt in De Rips kan niet stilzitten: Tussen de haarspoeling door de versautomaat aanvullen

DE RIPS - Als de term bezige bij voor iemand van toepassing is, dan is het wel voor Daniek van der Burgt, een 30-jarige Ripse ondernemer die een bestaan probeert op te bouwen zo goed en zo kwaad als dat gaat. Regelmatig komt weer die vraag: ‘Wat nu?’

Nee, Daniek van der Burgt is niet het type dat stil kan zitten. Sinds ze zeven jaar geleden begon als ambulant kapster is haar jongste wapenfeit het openen van een versautomaat bij de boerderij van haar ouders aan de Eiermijndreef in De Rips. Zij verkoopt voornamelijk lokale lekkernijen en (kerst)pakketten onder de naam Lekkernij Geschenken. Dat deed ze ook al langer in Asten en Someren en via een tankstation in Bakel. Verder laat ze zich door bedrijfshulpverlening- en EHBO-opleiders inhuren als Lotus-slachtoffer, is ze zelf bezig om EHBO-instructeur te worden en zet ze zich als vrijwilliger in bij de brandweer in De Rips

Versautomaat vindt ze geen juiste benaming. ,,We noemen het een lekkernijautomaat”, zegt de jonge ondernemer. ,,Zo blijft de handelsnaam Lekkernij Geschenken behouden. Het valt allemaal onder de zelfde onderneming.”

Kapsalon

Van der Burgt is tussen de bedrijven door ook nog steeds actief als kapster, alleen doet ze dit niet meer bij mensen thuis. Op de boerderij is een kleine salon ingericht waar ze haar klanten kan verwelkomen. Voor de coronacrisis uitbrak werkte ze de helft van haar tijd in de kapsalon en de rest als ingehuurd Lotus-slachtoffer. ,,Door de corona lag de kapsalon stil en ook het Lotus-werk kon niet vooruit omdat er eenvoudigweg geen BHV- en EHBO-opleidingen plaatsvonden."

Om maar niet stil te hoeven zitten besloot ze verse artikelen te gaan verkopen aan huis in De Rips. ,,Door de corona had ik zeeën van tijd. Ik heb, net als bijna iedereen heeft gedaan, thuis geklust. Maar daar ben je ook een keer klaar mee. En dan komt de vraag: wat nu? Ik heb toen een bord in de tuin geplaatst en ben aardbeien, asperges en kersen vanaf huis gaan verkopen.” Die verkoop werd een succes. ,,De producten waren niet aan te slepen, dus ik kon zo de overgebleven tijd mooi invullen. En wat ook niet onbelangrijk is, ik kon mijn andere, misgelopen inkomsten mooi aanvullen."

Kleurspoeling

Daniek van der Burgt kiest bewust voor lokale producten. ,,Dit om elkaar te helpen in deze, voor veel ondernemers, lastige tijd." Vorig jaar kregen zij en haar zus Marloes een aandeel in het boerenbedrijf van haar vader. Dit was voor haar dé kans om een versautomaat te laten plaatsen en zo de producten zeven dagen in de week aan te bieden. ,,Maar doordat de aanvraag van de diverse vergunningen nogal moeizaam ging en lang duurde, hebben we de automaat pas nu in gebruik kunnen nemen.” Het was altijd haar grootste wens een boerderijwinkel te hebben en op deze manier is het ook goed te combineren met haar werk in de kapsalon. ,,Ik kan, als er bijvoorbeeld een klant met een kleurspoeling zit te wachten, mooi de automaat aanvullen of wat papierwerk doen".

De (verre) toekomst ziet ze realistisch tegemoet. ,,Het is de bedoeling dat ik en mijn vriend William ons dan vestigen hier op de boerderij. Het boerenleven moet wel rendabel zijn. Maar ons pap denk er nog lang niet aan om te stoppen." Tot die tijd blijft ze voorlopig doorgaan met de werkzaamheden zoals ze die nu verricht en blijft ze aardappelen, uien, eieren en lekkernijpakketten verkopen via haar automaat. ,,Maar mensen kunnen mij ook altijd bellen voor een mooi pakketje", voegt ze er nog wervend aan toe.