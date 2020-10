Dankbaar eten via ’n lange steel; Van Harte Samen in Someren tijdens corona

‘Met kwetsbare mensen die nauwelijks de deur uit gaan hebben we de afgelopen maanden samen gekookt en gegeten. Zo fijn als je die mensen ziet genieten. Jammer dat we hier mee moesten stoppen door corona.’’ Dat zegt Ennie van den Boer die samen met Jolanda Maas en een aantal vrijwilligers vorig jaar is gestart met de stichting Van Harte Samen in Someren.

,,Opgeven in deze periode is geen optie. Dat bewijzen de verhalen die wij horen tijdens het eten, ze zijn schrijnend. Daarom zijn er nu andere activiteiten. We gaan nu iedere week kijken wat we aan kunnen passen zodat de bijeenkomst toch door kan gaan. Bijvoorbeeld de frietwagen. De deelnemers blijven in de auto zitten en wij zorgen met een dienblad aan een lange steel dat de frietjes aangereikt worden.’’

Iedere keer weer leren

Deelnemers Henk en Adrie zijn blij met de aandacht die zij krijgen bij Van Harte Samen. ,,Het doet ons goed om gewaardeerd te worden, en daardoor ook iets voor anderen te betekenen. Ook vinden wij het fijn om samen met anderen te koken en te eten.’’

Ook van Yvonne is er waardering voor de vrijwilligers. ,,Ik doe samen met mijn dochter mee. Wij leren iedere keer weer iets anders en het is gezellig met de vrijwilligers.’’

Quote Naast dat we zelf enorm genieten hopen we ook andere mensen te inspireren iets vergelijk­baars te doen voor een ander Ennie van den Boer, Van Harte Samen

Vorig jaar is door Ennie en Jolanda gestart met bijeenkomsten voor bepaalde groepen om samen te leren gezond te koken en eten. Van Harte Samen is met kerstmis vorig jaar ontstaan uit de Engelentafel. Iedere deelnemer mocht een gast uitnodigen voor het kerstdiner. ,,Op die avond werd duidelijk dat voor de deelnemers aandacht én in contact komen met anderen erg belangrijk is. Door die contacten gaan onze deelnemers mogelijk in de toekomst zelf bijeenkomsten organiseren zodat wij ruimte krijgen voor andere doelgroepen zoals de eenzame jeugd in Someren.’’

Persoonlijk bezorgen

Ook nu de coronaregels nog worden aangescherpt gaan Ennie en Jolanda met de vrijwilligers maaltijden maken en die, op aangepaste manier, persoonlijk bezorgen. ,,Natuurlijk met een praatje aan de deur, dat doet deze mensen zichtbaar nog meer dan het lekkere eten. Naast dat we zelf enorm genieten hopen we ook andere mensen te inspireren iets vergelijkbaars te doen voor een ander.’’