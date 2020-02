Dankzij Jo Mulkens (75) kan de Korte Rockband vrijwilligersdag muzikaal opluisteren: ‘Ik beleef veel lol met die jongens’

Grard en Jo Donkers uit Gemert gunnen elkaar al 65 jaar wat

8:08 GEMERT - De vonk sloeg over bij de schommels op Boekel Kermis. Inmiddels zijn Grard en Jo Donkers-Huijbers bijna 65 jaar getrouwd. Na al die jaren ondernemen de twee samen nog van alles. ,,We staan iedere ochtend om kwart over zeven op. Anders komen we tijd tekort.”