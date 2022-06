Dansjuf pendelt tussen Gemert en Helsinki voor talenten: ‘Als ik nu los zou laten, ben ik niet klaar’

Met het Europees Kampioenschap hiphop voor de deur en het Wereldkampioenschap in het vizier is het misschien niet het handigste moment voor Tena Hernandez om haar spullen te pakken en te verhuizen naar de Finse hoofdstad, maar ze grijpt die mogelijkheid wel met beide handen aan. Ze is al gevraagd om daar danslessen te geven. ,,Eén of twee keer in de week, om wat binding te krijgen met de stad en de omgeving. De ervaringen die ik in Helsinki opdoe, neem ik mee terug naar Gemert en andersom. Daar krijg ik juist veel energie van.”