Dave zag wegblokkade bij tennispark in Deurne en besloot zelf de veiligheid te onderzoeken

Tijdens een wandeling met zijn hond zag de Deurnenaar dat de enige toegang die geschikt is voor hulpvoertuigen, geblokkeerd was. Een grote kraan was bezig met baggerwerkzaamheden in en om de kasteelgracht aan het Haageind, toen Van Hattem passeerde. De enige toegang voor uitgezonderd verkeer richting de tennisclub, die zich ook aan het Haageind bevindt, was hiermee geblokkeerd. Het zette hem aan het denken.