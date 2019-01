Daverend applaus bij uitverkochte première Van Zummere en nie Baang: ‘Onwijs trots’

Regisseur Daan Blommers (19) straalt na afloop van de première van de film over en door Somerenaren van oor tot oor: ,,Ik wist dat het iets moois was, maar het blijft altijd spannend hoe anderen erop reageren.” Met de staande ovatie na afloop weet de student van de filmacademie in Hilversum dat het publiek genoten heeft. En zijn opa Piet Blommers, die steeds maar bleef zeggen dat hij hierover een film moest maken. Daan Blommers: ,,Ze zijn in Someren nog niet van mij af, dat beloof ik ze. Ik heb gehoord dat er ook een mooi verhaal zit in de eerste moord die gepleegd is in Someren, dat lijkt me ook een interessant project.”