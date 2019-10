De 700 briefopeners groeien Wim uit Vlierden boven het hoofd

Suikerzakjes, schelpen, postzegels, klokken, bidprentjes, fossielen, munten, paperclips, stripboeken: je kunt het zo gek niet bedenken of er is iemand die het spaart. Maar wat gebeurt er met die collecties als de verzamelaar er helemaal klaar mee is? Juist, dat is een lastig verhaal. Een nieuwe eigenaar is niet een-twee-drie gevonden. Zeker nu het sparen niet meer zo hip is als vroeger. En zo maar wegdoen is zonde van het jarenlang sparen.

Wim Smits (81) uit Vlierden weet er inmiddels alles van. Hij verloor ooit zijn hart aan het vergaren van peper- en zoutstellen, schoenlepels en briefopeners en nu zit hij er toch een beetje mee in zijn maag.

Volledig scherm Wim Smits uit Vlierden met zijn verzameling brievenopeners. © René Manders / Foto van de Meulenhof

,,Het is gewoon te veel voor mij om bij te houden”, vertelt hij aan zijn eetkamertafel thuis in Vlierden.

Wim heeft er vijftig jaar over gedaan om tot zijn indrukwekkende verzameling te komen. Het begon allemaal in de jaren zestig. ,,Eerst spaarde ik schoenlepels, daarna stapte ik over op briefopeners. Waarom briefopeners? Het was een rage. Ik vond ze gewoon mooi. En er was veel aanbod.” Hij grinnikt. ,,Sommige mensen zeggen: één briefopener is toch zat? Ja, dat klopt natuurlijk. Maar niet als verzamelaar hè.” Het resultaat is een zolder vol. Met op een paar planken een stuk of 250 schoenlepels en links en rechts op planken, aan de muur en op tafeltjes ruim zevenhonderd briefopeners.

Bijzondere exemplaren

,,Hoeveel het er precies zijn? Ik zou het niet weten. Ik heb ze nooit geteld.”

In de bonte collectie zitten bijzondere exemplaren uit landen als India, Canada en Nieuw-Zeeland, maar ook met vogels en miniatuurfiguren er bovenop en zelfs eentje van de koningin van Engeland.

Volledig scherm Een deel van de verzameling brievenopeners. © René Manders / Foto van de Meulenhof

Wim heeft er in een halve eeuw tijd een behoorlijke smak geld in geïnvesteerd. ,,Ik heb heel wat ruilbeurzen bezocht. En als ik bijvoorbeeld in de krant las dat een bedrijf failliet ging, dan schreef ik ze aan of ik nog een briefopener van ze mocht hebben.” Maar nu groeit zijn verzameling hem boven het hoofd. ,,De leeftijd hè. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden met poetsen en afstoffen enzo. Ik ben maar alleen.”

Verzameling overnemen

De vrouw van Wim overleed in 2017. De laatste jaren van haar leven zorgde hij voor haar. ,,Nu ben ik langzaam maar zeker weer oude hobby's, zoals biljarten, aan het oppakken. Dat is ook een belangrijke reden dat ik van mijn briefopeners af wil.”