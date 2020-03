De Bikkels in Vlierden krijgt vrijdag eerste arbeidsmigranten

VLIERDEN - De eerste lichting arbeidsmigranten trekt vanaf vrijdag in de huisjes van het Vlierdense recreatiepark De Bikkels. Deze datum kan vanwege het coronavirus mogelijk nog veranderen.

De eerste lichting bestaat uit zestig arbeidsmigranten. Ze zullen zich op een afgesloten gedeelte van De Bikkels vestigen. In de weken daarop wordt dat aantal aangevuld tot het afgesproken maximum van 101. Die grens was een van de onderdelen van een pakket aan afspraken over de tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers tussen Roompot, Samen Vlierden en de gemeente Deurne.

Anderhalve meter

Of ze op de 27ste daadwerkelijk hun intrek nemen is nog niet met zekerheid te zeggen, laat een woordvoerder van Roompot Vakanties weten. De huurder van het vakantiepark heeft nog contact gezocht met de uitzendbureaus die de huisjes huren, maar vooralsnog zijn er geen reserveringen geannuleerd. ,,Wij kunnen ons wel voorstellen dat het in deze tijd vanwege het coronavirus wellicht morgen anders kan zijn en uitgesteld wordt.‘’

Mochten de arbeidsmigranten toch naar De Bikkels komen, dan moeten zij zich volgens een woordvoerder net als andere Roompot-gasten houden aan de nieuwe 'hygiëne'-regels, zoals anderhalve meter afstand tot anderen in acht nemen. ,,Bij de afspraken hoorde ook dat er in elk huisje maximaal twee werknemers mogen verblijven, dus er is ruimte genoeg voor voldoende afstand. Die regels kunnen ze sowieso naleven.''

Hek geplaatst voor afscheiding

In november werd een deel van het vakantiepark afgezet met een hek, waarachter de arbeidsmigranten tijdelijk zullen worden gehuisvest. Ook het hek is een van de vele afspraken die Roompot maakte met gemeente en Samen Vlierden. De verhoudingen tussen de partijen stonden eerder tijdenlang onder spanning. De vakantieparken-ondernemer gaf aan het park te willen opknappen en om dat deels te kunnen bekostigen werd voorgesteld tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten. Dit stuitte niet alleen op verzet vanuit het dorp, maar was bovendien wettelijk niet mogelijk in Deurne. Uiteindelijk sloot Roompot de parkdeuren vanwege het risico op een boete van de gemeente.