De boom die bijna 145 jaar begrafenissen zag, is nu zelf stervende: 'Mensen zijn eraan gehecht geraakt’

De Rips vindt gehoor voor zonnepane­len­klacht

10 april GEMERT-BAKEL - Er moet in Gemert-Bakel eerst gezocht worden naar andere plekken om zonnepanelen en windmolens te plaatsen. Die kunnen niet zo maar klakkeloos in de maag worden gesplitst van de inwoners van De Rips en Elsendorp, zoals nu de bedoeling is.