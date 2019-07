De Brabantse hulptroepen van de Tour de France

De matrassenman lacht. Hij vindt het wel een leuk woord, maar liever noemt hij zijn functie in de Tour de France 'slaapexpert.' ,,Dat klinkt beter." Niet dat hij zich nou zo heeft verdiept in slaapritmes en aanverwante wetenschappelijke onderwerpen, 'helemaal niet'. Wat doet Tom Appeldoorn dan in de Tour? Met acht matrassen sjouwen voor de wielrenners van de Sunweb-ploeg, die ieder ook hun eigen kussen en dekbed elke dag weer terugvinden op hun hotelkamers, daar steeds door Appeldoorn naartoe gebracht. Fijn voor de renners en ook geen overbodige luxe, weet de Eindhovenaar, die de rest van het jaar werkt als fietskoerier en fietsenmaker. ,,Af en toe komen we in smerige hotels, dat gaat heel ver. Hoe ver? Uummm, dat kan wel eens een ondergepoepte matras zijn of zoiets."