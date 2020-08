De brand in de Deurnsche Peel was heel heftig, maar het aantal natuurbranden valt deze zomer tot nu toe mee

GGzE staat bezoek op afdeling niet toe: ‘Ik ben al 5,5 maand niet in de leefwereld van mijn man geweest’

17 augustus EINDHOVEN/AALST - Paulien Zuidweg-Koets (69) uit Aalst is verdrietig, en wanhopig. ,,Ik ben 5,5 maand niet in de leefwereld van mijn man geweest”, zegt ze. Die leefwereld is de GGzE-locatie De Grijze Generaal aan de W. Churchilllaan in Eindhoven. Daar wordt haar man Paul Zuidweg (77) behandeld. Ze mag hem wel zien, maar niet op de afdeling of op zijn kamer.