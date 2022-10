De Brigantijn verhuist waarschijnlijk niet van Someren naar Asten, wel meer spreiding onderwijs voor hoogbegaafden

Zorgen na vogelgriep in Ospel: ‘Vervoers­ver­bod kost mij 15.000 euro per week’

SOMEREN - Na een vogelgriepbesmetting bij een kalkoenbedrijf in Ospel zit de schrik er meteen weer in bij de pluimveehouders in de regio. ,,Dit kost mij ongeveer 15.000 euro in de week.”

18 oktober