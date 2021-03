De buurtbus rijdt weer door de regio: ‘Fijn dat het weer kan, zeker in deze tijd’

Buurtbus­sen mogen weer rijden: ouderen blij

28 februari DEN BOSCH/BOXTEL - Voor veel ouderen in de regio was het er niet meer bij om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen vanuit de kleine kernen naar de stad of omgekeerd. De buurtbussen reden door corona niet meer. Maar Arriva laat ze vanaf 1 maart weer rijden. Om 7.00 uur in de ochtend staan de buurtbussen weer te ronken voor hun klanten.