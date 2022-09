De canon van Deurne: ‘Dat ik daar mag staan is een dankjewel voor mijn jongens straks’

met video + update Motorrij­der zwaarge­wond bij botsing met militair in auto in Mariahout, positieve blaastest voor automobi­list

MARIAHOUT - Een militair is woensdagavond in zijn auto met een motorrijder gebotst in Mariahout. De bestuurder van de motor raakte bij het ongeluk op de kruising van de Sonseweg met de Broek zwaargewond. Volgens een politiewoordvoerder gaf een blaastest de indicatie dat de militair gedronken had.

1 september