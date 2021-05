De cursus op papier zetten mondt uit in een dik naslagwerk over De Peel: ’We moeten trots op dit gebied zijn’

Wandelrou­te Ons Klooster­pad open: ‘Een kans om God te ontmoeten, of een ander of jezelf’

2 mei Het is een uitnodiging tot overdenking en zingeving: het meer dan 300 kilometer lange wandelpad langs Brabantse kloosters en abdijen dat vanaf zaterdag 1 mei toegankelijk is voor het publiek. Een pelgrimstocht, zo je wilt. Heel spartaans hoeft die overigens niet te zijn. Voor zover de coronamaatregelen het toelaten zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om te overnachten of culinair te genieten.