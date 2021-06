De Diamant in Someren stopt met nieuwkomersklas

SOMEREN - Basisschool de Diamant in Someren stopt met de nieuwkomersklas voor kinderen uit andere landen. Als zich nieuwe kinderen aandienen, worden ze voortaan ondergebracht op Kindcentrum Mozaïek in Helmond.

In de nieuwkomersklas worden kinderen uit andere landen in één jaar voorbereid op het instromen in het reguliere onderwijs in hun eigen woonomgeving in Someren. In dat jaar wordt vol ingezet op de dagelijkse taalvaardigheid, zodat de kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren.

Basisschool de Diamant begon begin 2015 met de nieuwkomersklas. Die was toen met 27 kinderen zo goed gevuld dat er zelfs twee groepen werden gevormd, vertelt schoolleider Inge van Dijk. De laatste jaren nam de instroom van kinderen geleidelijk af. Eerder dit schooljaar waren er nog drie of vier kinderen, momenteel is de klas leeg.

Quote Met zo weinig kinderen wordt het meer een soort huiskamer­on­der­wijs: met z'n allen rond de keukenta­fel Inge van Dijk, Directeur basisschool de Diamant in Someren

Dit is daarom een goed moment om de samenwerking aan te gaan met Kindcentrum Mozaïek in Helmond. Omdat die school meerdere nieuwkomersklassen heeft, kunnen kinderen makkelijker op hun eigen niveau instromen.

Vervoer naar Helmond

Met zo weinig kinderen was de nieuwkomersklas in Someren niet meer te handhaven. „Die drukte heel zwaar op de kosten voor schoolbestuur Prodas”, zegt Van Dijk. „Maar het belangrijkste is dat het lastig is de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden. Het wordt dan meer een soort huiskameronderwijs: met zijn allen rond de keukentafel. Kinderen leren dan bijvoorbeeld niet meer dat ze soms moeten wachten, de juf is immers altijd beschikbaar.”

De gemeente Someren verzorgt het vervoer naar Helmond van kinderen voor de nieuwkomersklas. „Wij krijgen een seintje als er kinderen uit Someren in Helmond starten, zodat we weten dat ze na ongeveer een jaar kunnen instromen op een basisschool in Someren.”