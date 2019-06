De familie Wals zit in Neerkant nog altijd diep in het hart

Hij voelt het nog in elke vezel. Hoe hij in de kamer stond, met in zijn hand een telefoon en aan de andere kant van de lijn Geke Martens. Hij weet het nog precies, hoe hij aan haar vroeg wat het nummer was van de vlucht waarin haar dochter en schoonzoon en alle kleinkinderen zaten. Hoe de nachtmerrie met de seconde gitzwarter werd.

,,Het was verschrikkelijk. Alsof er een luik in de grond openging en ik drie kilometer naar beneden donderde.” Raymond Weijsters schudt zijn hoofd. Die dag, die 17de juli, zette het leven van de Neerkanter en zijn gezin totaal op z'n kop. Op die dag werd vlucht MH17 uit de lucht geschoten boven de Oekraïne en kwamen alle 298 inzittenden om. Ook hun goede vrienden en buurtgenoten Jeroen en Nicole en hun kinderen Brett, Jinte, Amèl en Solenn Wals-Martens. ,,We hebben er allemaal een tik van gehad”, zegt Kim Weijsters. ,,Maar we zijn ook zo dankbaar dat we ze hebben mogen kennen.” Raymond: ,,We krijgen ze nooit meer terug, maar ze zitten diep in ons hart.”

De première van de documentaire vanavond gaat ze dan ook niet in de koude kleren zitten. In de film vertellen de ouders en broer van Nicole -Peter, Geke en Martijn Martens uit het Gelderse Nunspeet- hoe ze proberen te overleven sinds ze in een klap zes van hun familieleden verloren. Hoe ze elke dag toch een beetje glans proberen mee te geven. Na afloop maakte de minutenlange stilte tastbaar hoe een aangrijpend en eerlijk portret Manon van Bergen ervan heeft gemaakt.

De filmmaakster trok twee jaar lang op met de familie en wilde vanwege de band die ze hebben met Neerkant de documentaire het eerst hier aan de inwoners vertonen.