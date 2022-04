De Gemeenschapslijst, CDA en Wij zijn Someren-VVD in gemeentebestuur Someren, ontslagen Schoolmeesters zeker niet in college

Laarbeek koerst af op een coalitie met PNL, ABL en De Werkgroep, zonder het CDA

LAARBEEK - ‘Redelijk verrast’ was PNL-lijsttrekker Ronnie Tijssen toen hij vernam dat ABL wil verkennen of een coalitie met zijn partij en met De Werkgroep erin zit. Die drie partijen praten nu over verdere samenwerking. Zonder het CDA.

2 april