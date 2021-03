De geschiedenis herhaalt zich: ook in 1636 kwamen pandemie en Peelbrand al samen voor

ASTEN - Een pandemie en brand bepaalden in 2020 goeddeels het nieuws in de Peelregio. Niet voor het eerst: in 1636 kwamen rampen van dezelfde aard al eens gelijktijdig voor in Asten, tekent cultuurhistoricus Hans van de Laarschot op in het blad van heemkundekring De Vonder.

We schrijven 1636: de Peelregio is het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de opstand van de Nederlanden tegen landsheer en koning Filips II. Tegenwoordig zouden we die oorlog een superspread-event noemen: er waren veel troepenbewegingen. Die soldaten waren niet vies van roof en afpersing en eisten eten, drinken en onderdak. Maar daarbovenop - stank voor dank - brachten ze de pest, oftewel de zwarte dood, mee de dorpen in.

Een ‘materen hoedt’

In normale tijden zou een dorpsbestuur regels stellen om de pandemie in te dammen, maar dat was in oorlogstijd onbegonnen werk. Dorpelingen beschermden zichzelf door het dragen van een ‘materen hoedt’. Net als in het begin van de coronaepidemie gingen er allerlei fantasieën rond. Gedacht werd dat de zieken de lucht ‘beswangerden’ met de pest en dat het dragen van een mondmasker in de vorm van een snavel en een hoed bescherming zou bieden. De snavel zat vol met kruiden, zoals ‘mater’ ofwel moederkruid.

Bovenop die pandemie veroorzaakte het onzorgvuldig verbranden van de kleren en het beddengoed van een pestzieke op 4 februari 1636 de grootste brand uit de geschiedenis van Asten. Daarbij sloeg het vuur over van huis naar huis en raakten 44 huizen in meer of mindere mate beschadigd.

Quote Door een link te leggen tussen heden en verleden maak je een onderwerp herkenbaar en begrijpe­lijk voor het grote publiek Hans van de Laarschot, Cultuurhistoricus

‘Het moet een trieste en troosteloze aanblik geweest zijn in het dorp’, concludeert de Astense cultuurhistoricus Hans van de Laarschot in zijn artikel in het blad van De Vonder. ‘De dorpskern van Asten was over een flinke oppervlakte verwoest en geblakerd. De brandlucht hield lang aan.’

Leunend op het pionierswerk van Frits Slaats, die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw veel bronnen ontsloot, beschrijft Van de Laarschot tot in detail de oorlog, de pandemie en de brand, die een jarenlange nasleep had voor het gerecht.

Oorzakelijk verband tussen pandemie en brand?

Waar in 1636 nog een oorzakelijk verband was aan te wijzen tussen de pandemie en de brand , gaat dat voor de Peelbrand en corona te ver, zegt Van de Laarschot, lachend om de suggestie. „Peelbranden zijn van alle tijden.”

Zo moet zijn historische parallel dan ook niet gezien worden. De geschiedenis levend houden en overtillen naar een volgende generatie, is zijn drijfveer. „Het heden is een makkelijke brug om mensen met het verleden te confronteren. Door een link te leggen, maak je een onderwerp begrijpelijk en herkenbaar voor het grote publiek.”