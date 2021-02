De 'Goeikamer' van Eva's ouderlijk huis fungeert nu als dagbesteding

Op haar zeventiende vertrok Otting richting Amsterdam, waar zij ook na haar studie bleef hangen. Tot 2019, toen zij en haar man Justin Otting besloten om het roer om te gooien: ,,Samen met mijn gezin had ik een rondreis door Amerika gemaakt. We kwamen er daar achter dat we meer behoefte hadden aan ruimte, groen en rust in plaats van de drukte van de hoofdstad. Toen wij thuiskwamen, vertelden mijn ouders ons dat ze de boerderij in Aarle-Rixtel wilden verkopen. Dat is het huis waarin ik ben geboren en tot mijn zeventiende heb gewoond. Eigenlijk zagen we het wel zitten om die over te kopen. Toen we er nog eens gingen kijken, waren we meteen verkocht. Dat avontuur wilden we wel aangaan.’’

Met de koop van hun nieuwe huis ontstond ook meteen het plan om kleinschalige zorg aan huis te bieden: ,,Toen ik in Amsterdam in de jeugdhulpverlening ging werken, heb ik vijf jaar lang een autistisch meisje met downsyndroom begeleid naast mijn baan. Dat heb ik echt met heel veel plezier gedaan, tot het op een gegeven moment niet meer te combineren was. Ik vond het super leuk om iemand direct goede begeleiding te geven, veel leuker dan werken bij een grote zorginstelling. In Amsterdam had ik al vaker gespeeld met het idee om iets op te zetten. Hier op de boerderij heb ik eindelijk de ruimte om iets neer te zetten waar ik zelf heel blij van word.’’

Visite op zondag

Zo opende ze in september 2020 ‘de Goeikamer’, een kleinschalige dagbestedingsplek voor jongeren en (jong)volwassenen met psychische leer- of gedragsproblemen: ,,Onze collega’s komen te werken in een koffiehuis in de originele goeikamer van de boerderij. Vroeger ontvingen de boer en boerin daar hun visitie op zondag. Nu ontvangen wij er vijf dagen per week gasten voor koffie, thee en lunch. En binnenkort komt er nog een logeerverblijf bij. Zo proberen we de begeleiding vorm te geven, zodat onze collega’s ook écht aan het werk zijn.’’

Dit bevalt haar heel goed: ,,Ik heb zo goed als geen horeca-ervaring. Mijn man gelukkig wel. Na een tijdje merkte ik dat ik het kan en zelfs nog leuk vind ook. Maar mijn hart gaat toch het snelst kloppen van de jongeren die nu bij ons begeleid worden. Die coaching is het leukste wat er is. Nu heb ik echt vrijheid in wie ik begeleid en mag ik daar ook nog eens mijn eigen visie in uitdragen. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en iets zo spannend gevonden. Maar het is het allemaal meer dan waard.’’

Volledig scherm Eva Otting: ‘We zijn gewoon vijf dagen per week opengebleven.’ © Rene Manders/DCI Media

Vanuit het schuifraam een to go-plek

Mensen hebben haar nog net niet voor gek verklaard: ,,Hoezo ga je hier nu, midden in de coronacrisis, mee beginnen?’’ Maar als ze het nu niet had gedaan, zou ze een baan in de buurt gaan zoeken. ‘We zien wel’, dacht de 36-jarige Otting nog. ,,Dat resulteerde er wel in dat we na een maand weer dicht moesten. Vanuit het schuifraam van onze boerderij hebben we toen een to go-plek gemaakt voor wandelaars en fietsers. Zo proberen we toch het Goeikamer-gevoel mee te geven. We waren destijds ook nog op zoek naar collega’s voor onze dagbesteding. Daarom zijn we gewoon vijf dagen per week open gebleven, om elke dag te stralen en ons verhaal te vertellen. Dan komen die collega’s vanzelf. Dat is uiteindelijk ook gebleken.’’

Momenteel lopen er al verschillende medewerkers rond in Ottings dagbesteding, maar er is nog wat plek over: ,,Mensen zijn altijd welkom om aan te waaien voor een kopje koffie, maar je kan ook contact opnemen voor een gesprek of rondleiding. Dan kunnen we eventueel nog een meeloopdag inplannen om te ervaren hoe de plek is. Als het klikt, kunnen we samen een plan maken. Dan maken we er een mooie tijd van.’’