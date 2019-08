De handen van Helmy Aarts uit Liessel rusten nooit

Klachten Lieshout over pinnen in dorpshuis

7:30 LIESHOUT - Een oudere man wil maandagochtend even in het Lieshoutse dorpshuis pinnen bij de inpandige Rabobank-betaalautomaat, maar staat voor een gesloten deur. Vanwege aangepaste openingstijden in de zomer is het gemeenschapshuis tot volgende week minder vaak open en op maandag zelfs heel de dag gesloten.