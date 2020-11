‘De Hei’ leeft toe naar het eeuwfeest

SOMEREN-HEIDE - In Someren-Heide zijn plannen voor het eeuwfeest in 2022. De vraag was wanneer deze Somerense parochie is ontstaan.

De gehuchten De Pan en de Hutte bestonden immers al lang en ook de Diepenhoek kende al bewoning. ,,Maar wij kiezen ervoor de geschiedenis van Someren-Heide te laten beginnen met de komst van de eerste pioniers. Zij hebben vanaf 1922 van heidegrond het dorp Someren-Heide gemaakt, dus vieren wij 100 jaar later ons eeuwfeest”, zegt Wim van den Broek, die samen met John Henkes in de historie van ‘De Hei’ is gedoken. ,,Ik heb van familieleden van één van eerste ontginners, Thidder van Dillen uit Wijnbergen, een kopie van het koopcontract met de gemeente Someren gekregen. De datum 26 april 1922 staat hierop vermeld.”

Het voortouw van ‘De Hei 100 jaar’ is genomen door het Dorpsoverleg, de Dorpsraad van Someren-Heide. ,,Op hun initiatief is er een werkgroep geformeerd om een start te maken met de jubileumfeesten, die over anderhalf jaar plaats gaan vinden”, zegt Jo Louwers, coördinator van de werkgroep, die verder bestaat uit Van den Broek, Henkes én nog zeven anderen die in allerlei geledingen van De Hei actief zijn. ,,De werkgroep is al een paar keer bij elkaar geweest, de taken zijn verdeeld en er is al een start gemaakt met een nieuwe website. Wij zijn het erover eens dat het eeuwfeest best twee dagen mag duren en dat onze verenigingen het hele jaar door activiteiten hebben.”

Folder

Graag had de werkgroep belangstellenden uitgenodigd om tijdens een dorpsavond mee te denken over de invulling van het jubileumjaar. ,,Corona maakte dit onmogelijk, toch willen wij iedereen bij het eeuwfeest betrekken, daarom komt er een folder met de vraag om na te denken over hoe ons eeuwfeest vormgegeven kan worden.”

Volgens Jo Louwers is de werkgroep bezig om bekendheid te geven aan de plannen. ,,Dit lukt al aardig en men begint nieuwsgierig te worden, onze comitéleden worden nu al gevraagd om uitleg te geven hoe het ervoor staat. En als iemand het nog niet weet, dan is er nog altijd onze dorpswinkel De SHOP waar de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld, dus ook die over het eeuwfeest. Wij hebben onlangs het nieuwe logo gepresenteerd en een motto waarmee we aangeven hoe in 2022 het eeuwfeest wordt gevierd: De Hei 100 jaar, dat vieren we met elkaar.”

Ideeën kan men kenbaar maken via de website, info@100jaardehei.nl of bij een van de leden van de werkgroep.