De hoogtijdagen van Disco Dance De Kroon herleven nog één keer, maar de aanleiding is geen vrolijke

Lilian Snippe blijft tot haar dood verbonden met Kasteel Geldrop

12 oktober GELDROP - De een droomt ervan om op een kasteel te wonen, de ander niet. Lilian Snippe in eerste instantie niet, maar haar man Jan wel. En zo kwam het echtpaar als beheerder in 1974 in de zijvleugel van Kasteel Geldrop te wonen. Spijt heeft Lilian niet, integendeel. Al woont ze er niet meer, ze is op haar 82ste nog steeds iedere zondag gastvrouw op het kasteel. Alles bij elkaar 45 jaar.