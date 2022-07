De kaas- en koffiewinkel van Myloeska en Wilco zitten voortaan onder één dak: ‘Zo fijn dat we nu ook samen kunnen werken’

En dat was nodig, zegt Myloeska Gerrits. Het was niet meer efficiënt werken met haar man Wilco aan de overkant van de straat in de kaaswinkel en zijzelf in de koffiewinkel. ,,Door corona hebben we ons personeel moeten laten gaan”, zo vertelt Gerrits. ,,We stonden allebei apart in de winkel, en dat zes tot zeven dagen per week. Je begint samen iets om samen te werken en vervolgens moet je elke keer naar de overkant om iets te bespreken. Dat was niet handig meer. Zo zijn we op zoek gegaan naar een groter pand.” Nu zit het stel in een pand aan de Kerkstraat, volgens Gerrits het meest historische stukje winkelstraat van Gemert.

Trouw winkelpubliek

Tegenwoordig lijken de delicatessezaken als paddenstoelen uit de grond te schieten, zowel in steden als in de kleinere dorpen. Waardoor de zaak van het stel het zo goed doet? ,,Gemert heeft een heel trouw winkelpubliek”, zo licht Gerrits toe. ,,Zij zijn lokaal gebonden. Maar we hebben ook vaste klanten die van verder komen, uit Helmond en Eindhoven bijvoorbeeld. Eigenlijk komt dat vooral door onze thee. Die heeft ons tien jaar geleden op de kaart gezet. Dat is de succesmaker geweest.”

Die thee werd verkocht bij Koffie & Anders, het winkeltje waar Gerrits in eerste instantie alleen mee begon. ,,Met een vriendin was ik in Egmond aan Zee. Daar zat zo’n ouderwets koffiewinkeltje. Dat vond ik geweldig; zoiets zou ik ook wel willen. Destijds had ik nog een vaste baan. Die zeg je niet zomaar op. Tot er een reorganisatie binnen het bedrijf kwam en ik op straat kwam te staan. Wilco zei toen nog: ‘Is dit niet het moment?’. Daarna is het heel snel gegaan. De rest is historie.”

Per toeval

Drie jaar geleden opende Kaas & Anders, de tweede winkel van het stel, aan de overkant van de weg. Eigenlijk gebeurde dat per toeval. ,,Het pand aan de overkant van de weg was voor de zoveelste keer vrijgekomen. Wij zagen het wel zitten om daar iets in te beginnen.” Na polshoogte te nemen bij klanten en te brainstormen over een nieuw plan, werd al snel besloten dat het een kaas- en speciaalzaak moest worden. ,,Dat was zeer gewenst hier. Het sloeg dan ook meteen aan. Een kaaswinkel hoort in een dorp, maar Gemert had er al twintig jaar geen meer. Dan doen wij het maar.”

Gerrits ziet de toekomst van hun onderneming rooskleurig in, zeker nu het stel samen in één pand zit. ,,De reacties van mensen zijn overweldigend. Het is fantastisch. We vinden het zo fijn dat we het nu samen kunnen doen. Dat gunnen de bezoekers ons ook. Dat is wat Gemert zo mooi maakt; ze gunnen het ons echt.”