De Keizer in Gemert opnieuw dicht; ‘De coronacrisis heeft ons de das omgedaan’

,,De coronacrisis heeft ons de das omgedaan", vertelt uitbater Monique van Kessel-Bouwdewijns die vanaf september vorig jaar in het statige pand de scepter zwaaide. ,,Het ging eigenlijk heel goed. Vooral achter met de club, The Void. Daar was het vóór corona elke week volle bak. Maar we zijn drie maanden dicht geweest en de kosten gaan gewoon door. Dan is het vlug gedaan."

Quote Zo'n zaak runnen gaat niet vanzelf en het is erg belangrijk dat je als uitbater jezelf laat zien. Ad Kruijssen, Oud-uitbater De Keizer

Een nieuwe exploitant is volgens Van Kessel nog niet gevonden. De vierentachtige jarige Ad Kruijssen, die ruim veertig jaar De Keizer uitbaatte, betreurt het enorm, dat het pand nu weer sluit. ,,Het is verschrikkelijk. Als pandeigenaar Bavaria nu weer een nieuwe exploitant vindt, wordt dat de vierde in 17 jaar!

Prominente gasten



Zelf begon hij in 1960 als 23 jarige jongeman in de Keizer. Dat was toen een wat sjiek café en tevens hotel en restaurant. Kruijssen stond bekend om zijn vele prominente gasten, zoals Willy en Willeke Alberti, de Duitse zanger Iwan Rebroff, Jack Spijkerman, Ed Nijpels en Philip Cocu. Ook de legendarische Heintje Fenterer Van Vlissingen uit Helmond was er een veel geziene gast.

,,Ik heb er het laatste jaar met vrienden regelmatig op het terras gezeten. Zo'n zaak runnen gaat niet vanzelf en het is erg belangrijk dat je als uitbater jezelf laat zien. Je moet naar je gasten toekomen en eens een praatje maken," denkt Kruijssen.

Hij stopte in 2003. Hij werd opgevolgd door Bart Bressers, die het tot 2015 volhield. Paul van Thiel nam het stokje daarna over en na een maandenlange leegstand begon Van Kessel in september.

Het pand heeft vanaf 1831 de naam De Keizer.