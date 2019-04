De Kennedymars in Someren als immaterieel erfgoed?

SOMEREN - Prijkt de Kennedymars straks op de lijst van immaterieel erfgoed? Het idee om het Somerense wandelevenement op te nemen in de Nederlandse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed werd gisteren in ieder geval geopperd tijdens de voordracht van Ineke Strouken over dit onderwerp, bij heemkundekring De Vonder.

De suggestie van een aanwezige kan op behoorlijk wat bijval rekenen. En dat is precies wat Strouken hoopt te bereiken. ,,Ik wil dat heemkundigen nagaan wat er aan tradities en volkscultuur te vinden is in hun gemeenten." Eerder gaf de voormalig directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland al burgemeesters die huiswerkopdracht, met vaak maar weinig resultaat. ,,Sommige burgervaders schreven dat er géén lokale tradities waren." In Someren, het dorp van de Hubertusjacht, vindt Strouken wel luisterende oren. Dat is in haar lange carrière als geschiedkundige lang niet altijd het geval geweest. Tijdens de heetgebakerde discussie rond Zwarte Piet werd de Oirschotse zelfs bedreigd. Wel een illustratie van haar stelling: de betekenis van volkscultuur en -gebruiken is een belangrijk thema.

Verweven

Maar dan moet je wél weten wat immaterieel erfgoed überhaupt is. Strouken hanteert er verschillende criteria voor. Zo worden de tradities van generatie op generatie doorgegeven, hebben ze nu nog betekenis voor mensen en gaan ze met hun tijd mee. Die laatste twee zijn zeer nauw verweven. ,,Als je wil dat iets blijft zoals het was, dan wordt het folklore en sterft het uit", waarschuwt Strouken het publiek.

Het in een register vastleggen als immaterieel erfgoed kan tradities van de ondergang redden. Daarom nodigt Strouken de Somerenaren dus uit tot nadenken over lokale gebruiken die de tand des tijds moeten doorstaan. De Kennedymars is zo'n Somerense traditie die hele volksstammen bindt. ,,Toen ik nog bij het Kenniscentrum werkte, had ik met het Kennedymars-bestuur eens contact over een beschermde status. Maar dat liep op niks uit."

Meer gebruiken galmen door de zaal. Het koorleven, het dauwtrappen, het openluchtspel. Strouken schrijft intussen driftig mee.