De kermis is de levensader van Ommel: ‘De jeugd wil zich hier echt wel vestigen, maar dan moet er wel wat te doen zijn’

Jongen gewond bij val tijdens crossen in weiland in Aar­le-Rix­tel

AARLE-RIXTEL - Een jongen is donderdagmiddag gewond geraakt tijdens het crossen in een weiland aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Hij kwam ongelukkig ten val van zijn crossmotor en is naar het ziekenhuis gebracht.

18 augustus