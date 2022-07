De kindervakantieweek is de aftrap van de schoolvakantie

HELMOND- Al jaren is de kindervakantieweek de aftrap of de afsluiting van de zomervakantie voor de kinderen van het basisonderwijs. Na twee jaar met beperkingen vanwege de pandemie mogen ze dit jaar weer ouderwets met elkaar ravotten.

Normaal is de speeltuin Helmond-West op donderdagochtend gesloten maar gisteren was het er een drukte van jewelste. Ruim driehonderd kinderen uit de wijken Brandevoort en Mierlo-Hout vermaakten zich opperbest. ,,Puur toeval”, zegt John van de Vossenberg. Hij doelt op het feit dat de twee groepen samen in de speeltuin zijn. ,,Normaal gesproken hebben we altijd wel onderling contact”, zegt de voorzitter van de werkgroep jeugd uit Mierlo-Hout. Met zijn ruim 35 jaar ervaring kent hij het klappen van de zweep inmiddels en is het hem ook dit jaar weer gelukt om een wisselend programma op te stellen voor de driehonderd kinderen uit ’t Hout die zich dit jaar aanmelden. ,,Samen met vrijwilligers maken we er ieder jaar een mooi feest van.”

Thema helden

Een van die vrijwilligers is de 28-jarige Linda van den Kimmenade. Voor het tweede jaar op rij offert ze zich een hele week op om met de kinderen uit haar wijk iets leuks te doen. ,,Het mooiste zijn de stralende gezichtjes op het einde van de dag”, geeft ze aan terwijl ze met haar groep bij het springkussen staat. Zoals ieder jaar kiezen ze voorafgaand aan de week een thema, dit keer zijn dat ‘helden’. Het blijkt een verwijzing te zijn naar de pandemie. Van den Kimmenade: ,,De hele week trekken we door de wijk. We ontmoeten mensen die in de verzorging werken maar ook de politie en de brandweer. Op vrijdag hebben we een afsluitende sponsorloop en markt waar we elkaar weer ontmoeten.”

Quote Als ouder is het lastig om je kind een week bezig te houden Bas Bennaars, Vrijwilliger van Kindervakantieweek Brandevoort

Wie denkt dat het organisatorisch een kluif is om voor driehonderd kids iets leuks te bedenken schrikt als ‘ie hoort hoeveel kinderen zich in Brandevoort hebben aangemeld, daar stokte de teller op liefst achthonderd deelnemers. Volgens vrijwilliger Bas Bennaars (41) is er een logische verklaring voor de populariteit van de week. ,,Het is de eerste week van de vakantie, de kinderen zijn nu lekker bezig. Als ouder is het lastig om je kind een week bezig te houden”, stelt de vader wiens twee kinderen ook meedoen. De organisatie in Brandevoort stelt aan de ouders één eis als ze hun kroost aanmelden: ze moeten een dag als vrijwilliger helpen.

Van deelnemer tot begeleider

Naast de ouders loopt er nog een opvallende vrijwilligster rond. De pas 13-jarige Roosmarijn van Roemburg ontfermt zich de hele week over een groep kinderen die niet ouder zijn dan vijf jaar. ,,Ik vind het heel leuk om samen met die kleintjes op pad te gaan”, stelt Van Roemburg. Ze deed zelf ook ieder jaar mee toen ze nog op de basisschool zat maar heeft haar draai als begeleider helemaal gevonden. ,,De komende jaren doe ik steevast mee, dit is de leukste opening van de vakantie.”