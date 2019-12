‘De Klokkenluider’ van Crescendo in Someren is spektakel op het toneel

SOMEREN - Met De Klokkenluider van de Notre Dame presenteert de Somerense toneelvereniging Crescendo een overdonderend spektakel voor jong en oud. Zaterdagavond ging de familievoorstelling in een uitverkochte Ruchte in première.

Met het woord toneelvoorstelling doe je De Klokkenluider van de Notre Dame eigenlijk tekort. Zoveel is er te zien en te horen. ,,We hebben heel wat dingen omgegooid en toegevoegd om te zorgen dat het voor ons gevoel kloppend werd. De voorstelling begon heel klein, maar werd steeds groter’’, vertelt productieleider Miranda Hurkmans. Zo werden bijvoorbeeld zelfgeschreven liedjes toegevoegd.

Quote Er staan zoveel mensen op het toneel en achter de coulissen. Aan mij de taak om die allemaal rustig te houden Miranda Hurkmans

In maart startte de vereniging met een ‘simpel’ script. Al snel werd samenwerking gezocht met de turnvereniging voor middeleeuwse straatacrobatiek en met tamboers en vendeliers van het gilde. Het plein voor ‘de Notre Dame’ komt hierdoor tot leven, zodat het publiek zich even in de middeleeuwen waant. Bij de opening van het stuk staan er al een kleine vijftig mensen op het podium dat voor de gelegenheid is uitgebouwd. ,,Dat is ook meteen de grootste uitdaging. Er staan zoveel mensen op het toneel en achter de coulissen. Aan mij de taak om die allemaal rustig te houden’’, zegt Miranda Hurkmans met een lach.

De hele familie doet mee

Voor het eerst is zo’n beetje heel Hurkmans’ familie betrokken bij de productie. Zo bleek echtgenoot Frank als timmerman onmisbaar bij het maken van het 5,5 meter hoge decor. ,,Het was een uitdaging om te realiseren wat ze in hun hoofd hadden. Ik kreeg een maquette en moest die op de een of andere manier zien neer te zetten’’, vertelt Frank Hurkmans. Zoon Thijs is bijna het hele stuk bovenaan dat decor te vinden als gebochelde klokkenluider Quasimodo. ,,Een ontzettend leuke rol, omdat het zo’n apart personage is. Een extra uitdaging: ik zie maar met één oog, dus als er een grote klap te horen is weet het publiek dat ik achter de schermen ben gevallen’’, zegt hij met een lach.

Zijn vriend Rens van Voorst begeleidt de turners op het podium. ,,Het is heel leuk om mijn turnachtergrond op zo’n andere manier in te kunnen zetten en natuurlijk om samen met de familie aan de voorstelling te werken’’, zegt Van Voorst. Waar bij zijn vriend Thijs naar eigen zeggen Crescendo in het bloed zit, deed hij voor de eerste mee. ,,Maar het voelt alsof ik al jaren meespeel. Als nieuweling hoor je er meteen bij.’’