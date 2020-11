De Klot zingt: ‘Dit jaor blieven wij op stal’

,,Wat fijn dat we weer eens een avond hebben mogen lachen, een verademing in deze coronatijd”, zegt Astenaar Michel Mikkers, een van de vele kijkers van de zittingsavond van De Klot op Siris TV.

De uitzending was deels live vanaf een ‘geheime plek’ en deels vanuit de studio met vooraf opgenomen beelden. De groep Lekker en Lekker bewees dat zij live op tv waren door het Eindhovens Dagblad van 14 november aan de kijkers te tonen.

Michel Mikkers was in 1984 prins van De Klot. ,,Ik ben bijna elke zittingsavond van De Klot present en daarom was het toch even wennen in de huiskamer. Het is een prima alternatief en pure reclame voor De Klot. Volgend jaar krijgen we hierdoor mogelijk zelfs meer bezoekers in De Klepel.”

Van Bussel

Als je in Asten over een zittingsavond van De Klot praat, dan kom je ongetwijfeld bij Leo van Bussel terecht. Hij zong zijn eerste liedjes in 1968 en heeft daarna, tot nu toe, aan elke avond meegedaan. ,,De mooiste tijd was bij cabaretgroep Pro et Contra. Wij zongen liedjes met echte Astense teksten, waarin werd vertaald wat Astenaren voelen. Daar hoorden vooral teksten bij waarin de gezonde rivaliteit tussen Someren en Asten werd bezongen. Bij d’AAuw Prinsen doen we dat nog steeds. Het publiek zou het ons kwalijk nemen als we dit Asten-Zummere effect niet in ons programma opnemen.”

Quote Ooit zal de carnaval wir komme, en De Klot blie bij elkaor

Leo van Bussel

Maar ook de plaatselijke Astense gebeurtenissen deelde Leo met het publiek. Daar was het slotnummer van deze digitale zittingsavond een voorbeeld van.

Het werd stil in de huiskamers toen Leo, begeleid door pianist Ron Bongenaar, liet weten dat het carnaval in Asten weer terug zal komen: ,,Laot de carnaval mer komme, de kiel de nuzzik en het petje ligge klaor, ooit zal de carnaval wir komme, en De Klot blie bij elkaor.”

Proat

Ook de andere optredens waren doorspekt met Astense politiek en ludieke Astense ’proat. Zo vroeg de groep LEV zich vanuit een poppenkast af, waarom deze uitzending vanuit de studio in Someren moest komen. Én zij tipten de nieuwe burgemeester met de opmerking: ,,Anke, in Asten is het altijd poppenkast.”

D’AAuw Prinsen lieten burgemeester Hubert Vos door een schoorsteen zakken en toen hij er met een zwart gezicht uitkwam, waarschuwde hij zijn opvolgster: ,,Anke, voordat je het weet maken ze jou in Asten zwart!” Ze besloten hun optreden met de tekst, ‘Dit jaor blieven wij op stal, volgend jaor viere wij wir carnaval.’

De groep Bo+K0 zongen over een cultuurbarbaar uit Ommel én over de Prins Bernhardstraat in Asten, ‘Die heeft een valse naamgever die naar Ommel loopt.’

Nadat de uitzending was besloten, met het dansje ‘Jerusalema’ door dansgroep Upsite Down én Sinterklaas, was Leo van Bussel een tevreden lid van De Klot. ,,Ze zeiden in 1968 dat ik zangtalent had en daar is tot nu toe erg veel gebruik van gemaakt. Ik ben blij dat er toch nog een zittingsavond is geweest. Hoewel de live artiesten het respons van een publiek misten, waardoor het niet hetzelfde was als een ‘echte’ zittingsavond.”

Gezond

Het slotwoord was voor presentator Hans van den Eerenbeemt: ,,Blijf gezond en tot op de zittingsavond 2021.”