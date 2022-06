De Klotlanders hebben de lach aan hun kont hangen

Water, schuim en ‘coke’

Gesjouw met een lijk

Voor Ineke Spackler, die de rol van Valentina vervult, is het soms moeilijk zelf niet in de lach te schieten. „Halverwege het stuk speel ik een lijk dat continu heen en weer gesjouwd wordt. Als ik dan hoor hoe de toeschouwers reageren, moet ik me echt inhouden.”

Toneelvoorstelling ‘Wanda’s bonte was’ door De Klotlanders onder regie van Wilma van Dijk. Gezien op 4 juni in Den Draai in Deurne. Wordt nog gespeeld op 10 juni in het Parochiehuis in Bakel, 18 juni in het Gerardushuis in Deurne, 2 juli in het Deurnese Cultuurcentrum en 9 juli in Den Draai. Kaartverkoop: deklotlanders.nl.