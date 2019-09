De laatste Aarlese Revue heeft een zwart randje

Geen gewonden bij uitslaande brand in woning Deurne: ’Ik zag meteen dat het mis was’

1:54 DEURNE - Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan de Schubertstraat in Deurne is in de nacht van dinsdag op woensdag niemand gewond geraakt. De bewoners, een Syrisch stel met 4 kinderen, konden op tijd wegkomen.