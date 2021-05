De laatste uren van dit postkantoor zijn geteld: Deurne wil er snel huizen laten bouwen

Helaas: geen zicht op minder herrie, stof en getril voor de 17 families die hier wonen

22 mei Hun straat slibt helemaal dicht en ze zijn het vele (vracht)verkeer, de herrie en de fijnstof helemaal zat. Maar voor de zeventien gezinnen die aan de Heuvelstraat in Deurne wonen zit er niks anders op dan zich in hun lot te schikken. Op hun bezorgde brief richting gemeente kregen ze het antwoord dat er weinig aan te doen is.