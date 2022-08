‘De leraar in een kooitje’: Marianne vertelt waarom ze stopte op de basisschool, Rob waarom hij doorging

Lezing over natuuront­wik­ke­ling in en rond Beuven

ASTEN - Hoe belangrijk is het Beuven voor de planten in dit Natura 2000-gebied en in hoeverre hebben uitgevoerd beheersmaatregelen positieve invloed daarop? Willem Aarts van Bosgroep Zuid staat daar in een lezing in Asten bij stil in september pas en niet zoals de IVN eerder bekendmaakte op 24 augustus.

