De Mol van Deurne krijgt vervolg; oud-mol Noëlle leert opvolger in

De nieuwe hoofdrolspeler is volgens Van Bussel ‘een groot fan van het tv-programma Wie is de Mol?, waarop de Deurnese variant losjes gebaseerd is. Meer kan ze nu niet prijsgeven.

Hints op radio

Het duurt sowieso nog even voordat de deelnemers aan het spel hints zullen krijgen. Komende zomer start DMG-deejay Ivan van Oosterhout met het geven van muzikale aanwijzingen op de lokale radiozender.

Maar dat wil niet zeggen dat er nu niks gebeurt. Van Bussel is volop bezig met de voorbereidingen samen met de nieuwe mol, die ze trouwens in een mum van tijd gevonden had. „Toen ik zelf de mol speelde, had ik via Facebook veel leuke contacten met mensen. Zo kreeg ik iemand in het vizier die mij heel geschikt leek voor deze rol. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en die persoon gewoon gevraagd. Hij/zij zei meteen en volmondig ja.’’

Quote En ja, de mol gaat ook weer ’s nachts op pad om enveloppen te verstoppen Noëlle van Bussel

Nu werken de twee aan een draaiboek voor de editie van 2022, die 5 september van start gaat. De opdrachten waarmee deelnemers straks tips kunnen vergaren, lijken voor een deel op die van vorig jaar. „Ik had nog wat op de plank liggen wat ik vorig jaar niet heb gebruikt. De nieuwe mol voegt zelf ook spelelementen toe. Er komen opdrachten waarbij teams fysiek tegen elkaar strijden, mits corona het toelaat natuurlijk. En ja, de mol gaat ook weer ’s nachts op pad om enveloppen te verstoppen.’’

Onthulling wordt live evenement

Tijdens de vorige editie gebeurde de onthulling van de mol online vanwege de toenmalige lockdown. Dit keer hoopt de organisatie er een live evenement van te kunnen maken. „Op 15 oktober maken we bekend wie de mol is en wie het winnende team is. Dat willen we doen op het marktplein middenin Deurne.’’

Deelnemers aan het spel kunnen zich vanaf 1 mei inschrijven bij Conny Heldens, directeur van VVV Deurne. Een team moet uit minimaal vier personen bestaan.