De Nacht van het Witte Doek is terug: ‘Je ziet het dorp opbruisen’

De band zet alles klaar en langzaam maar zeker wordt het drukker op de terrasjes op de Markt. ,,Al onze locaties zijn dit jaar buiten”, vertelt Willy Koppens. Hij is een van de personen die de Nacht van het Witte Doek organiseert.

Vorig jaar kon het festival vanwege corona niet doorgaan, maar daar was de organisatie dit jaar op voorbereid. ,,We hebben aan het begin van het jaar besloten om van deze dertigste editie een buitenfestival van te maken zodat het sowieso door kon gaan.”

Pareltjes

In totaal zijn er 25 films te zien tijdens het festival. Het is een combinatie van bekende films en films afkomstig van Deurnese makers. Dit jaar bestaat Deurne 1300 jaar, het thema van het festival dit jaar is dan ook ‘De Nacht Blikt Terug’. ,,Zonder de Peelrandbreuk had Deurne nooit bestaan”, zegt Koppens. ,,Daarom besteden we daar dit jaar extra aandacht aan. Je kunt hier in Deurne daadwerkelijk de breuk zien.” Op die exacte plek speelt een film over een aardbeving. ,,We vinden het belangrijk dat de film moet passen bij de plek waar we hem laten zien.”

Quote Ik wist niet zo goed waar ik naartoe ging, maar ik wilde in ieder geval even komen kijken Annemie van Lierop Bij Het Dinghuis wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van Deurne. Filmmakers Frans van de Pas en Henk Goorts vertellen de geschiedenis van Deurne door middel van vijf korte films, genaamd Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne. ,,Frans zorgde voor de verhalen en ik voor de beelden”, zegt Goorts tijdens de introductie van de films.

Mariet Verberne (69) uit Vlierden is al vaker bij de Nacht van het Witte Doek geweest. ,,Het is leuk. Heel anders dan anders wel. De vorige keer stonden we op de Markt te dansen en nu zitten we gezellig op het terras hier.” De 59-jarige Annemie van Lierop uit Grashoek is voor het eerst naar het festival gekomen. ,,Ik ken de schilder hier”, ze wijst naar schilder Han Nooijen die tijdens de film een schilderij van het aangrenzende kasteel maakt. ,,Ik wist niet zo goed waar ik naartoe ging, maar ik wilde in ieder geval even komen kijken. De film van net ging over Helenaveen dus dat vond ik erg interessant.”

Volle dienbladen

Ondertussen heeft op de Markt de band plaatsgemaakt voor de film ‘Knives Out'. Serveerders lopen met dienbladen vol met glazen bier tussen de tafeltjes. Janne van Kessel (25) werkt bij Beekman & Beekman en heeft een drukke avond. ,,Echt tijd om de film te kijken heb ik niet, maar af en toe klets ik wat met de gasten. Je ziet het dorp echt opbruisen. Mensen zijn lekker buiten en het kan prima met de coronaregels.” De 16-jarige Annemarie Beijers uit Deurne zit op het terras. Voor haar is het de eerste keer dat ze bij de Nacht is. ,,Het oogt gezellig hier op de Markt. De sfeer is goed en de film is leuk dus ik denk wel dat ik vaker terug kom.”

Er is ook aan de jonge generatie gedacht. Zaterdagmiddag kunnen kinderen zelf kunst maken bij de Torenstraat. Verf, glitters en goeie zin: de ingrediënten voor de kunstmiddag. Nadat alle kunstwerken gemaakt zijn, lopen de kinderen in een optocht naar de Markt, waar ze een film kunnen kijken. ,,En er is ook een bolletje ijs voor wie wil”, zegt Koppens met een lach.