De Nieuwe Hommel opvolger failliet restaurant met (bijna) dezelfde naam in Beek en Donk

Het roer in Ge­mert-Ba­kel zal nu echt om moeten

GEMERT-BAKEL - Het is weliswaar geen aardverschuiving geworden. Maar het politieke landschap in Gemert-Bakel is door de verkiezingsuitslag van woensdag wel degelijk veranderd. De dominante positie van het CDA, vier jaar heer en meester, is aangetast.

17 maart